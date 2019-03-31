МВД усилило охрану государственных объектов

Министерство внутренних дел (МВД) усилило охрану общественного порядка во время проведения президентских выборов 2019 в Украине 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу МВД в Facebook.

Как сообщается, для охраны правопорядка во время выборов привлечено почти 8 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кроме того, усилена охрана особо важных государственных объектов, посольств и консульств иностранных государств.

"Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям", - отметили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 30 марта, бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины вышли на патрулирование украинских городов на время проведения выборов президента Украины. Спецназовцы будут патрулировать улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты на всей территории Украины.

Добавим, с 25 марта Национальная полиция и МВД перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, перед президентскими выборами все суды страны будут работать в специальном режиме. В день выборов президента, 31 марта, суды будут работать круглосуточно.