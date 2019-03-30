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СБУ перешла на усиленный режим несения службы

Новости » Выборы 2019    30.03.2019 - 14:48
СБУ перешла на усиленный режим несения службы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бойцы СБУ будут патрулировать улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты

Служба безопасности Украины (СБУ) с субботы, 30 марта, перешла на усиленный режим несения службы в связи с проведением президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, накануне и во время выборов президента бойцы спецподразделения ЦСО "А" СБУ будут патрулировать улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты на всей территории Украины.

Кроме того, для патрулирования СБУ задействовала боевые машины и беспилотники.

"Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

 

Фото: СБУ перешла на усиленный режим несения службы (fb.com / SecurSerUkraine)

Напомним, с 25 марта Национальная полиция и МВД перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, перед президентскими выборами все суды страны будут работать в специальном режиме. В день выборов президента суды будут работать круглосуточно.

Добавим, по данным Госпогранслужбы, по состоянию на утро субботы, 30 марта, более полторы тысячи наблюдателей уже прибыли в Украину, чтобы проконролювати ход выборов президента Украины.

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