ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВД усилило охрану государственных объектов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 10:46
МВД усилило охрану государственных объектов
Фото: бойцы Нацгвардии будут охранять общественный порядок (facebook.com/mvs.gov.ua)

К охране общественного порядка привлекли 8 тыс. нацгвардейцев

Министерство внутренних дел (МВД) усилило охрану общественного порядка во время проведения президентских выборов 2019 в Украине 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу МВД в Facebook.

Как сообщается, для охраны правопорядка во время выборов привлечено почти 8 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кроме того, усилена охрана особо важных государственных объектов, посольств и консульств иностранных государств.

"Подразделения спецназначения находятся в резерве и готовы к действиям", - отметили в ведомстве.

МВД усилило охрану государственных объектов

Напомним, в субботу, 30 марта, бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины вышли на патрулирование украинских городов на время проведения выборов президента Украины. Спецназовцы будут патрулировать улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты на всей территории Украины.

Добавим, с 25 марта Национальная полиция и МВД перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, перед президентскими выборами все суды страны будут работать в специальном режиме. В день выборов президента, 31 марта, суды будут работать круглосуточно.

За первый час голосования в Украине не открылись несколько участков ЦИК принял последние решения перед днем выборов
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Министерство внутренних дел УкраиныНацгвардиявыборы 2019
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь