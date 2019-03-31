МВС посилило охорону державних об'єктів

Фото: бійці Нацгвардії охоронятимуть громадський порядок (facebook.com/mvs.gov.ua)

До охорони громадського порядку залучили 8 тис. нацгвардійців

Міністерство внутрішніх справ (МВС) посилило охорону громадського порядку під час проведення президентських виборів 2019 в Україні 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС у Facebook.

Як повідомляється, для охорони правопорядку під час виборів залучено майже 8 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України.

Крім того, посилено охорону особливо важливих державних об’єктів та посольств і консульств іноземних держав.

"Підрозділи спецпризначення знаходяться у резерві і готові до дій", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 30 березня, бійці спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України вийшли на патрулювання українських міст на час проведення виборів президента України. Спецпризначенці патрулюватимуть вулиці, вокзали, автостанції та аеропорти на всій території України.

Додамо, з 25 березня Національна поліція та МВС перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, за словами міністра юстиції України Павла Петренка, перед президентськими виборами всі суди країни будуть працювати у спеціальному режимі. У день виборів президента, 31 березня, суди будуть працювати цілодобово.