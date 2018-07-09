В МВД Таиланда рассказали о состоянии детей, спасенных из пещеры

Дети находятся в больнице в 70 км от пещеры

Состояние четверых детей, освобожденных из затопленной пещеры в Таиланде, оценивается как хорошее. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Анупонг Паочинда, передает Bangkok Post.

Как сообщается, дети находятся в больнице в 70 км от пещеры.

По словам министра, их здоровью ничего не угрожает.

Отметим, на данный момент в пещере остаются еще восемь детей и тренер.

Follow the latest updates on the Thai cave rescue operation here live https://t.co/KG7zr7tfho pic.twitter.com/nPHaSryvGk — The Independent (@Independent) July 9, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели прекратили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда.

Отметим, ранее власти Таиланда заявили, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня.

Местные власти сообщали, что из пещеры удалось вывести четырех мальчиков, всех доставили в больницу. При этом некоторые СМИ писали о шести спасенных, но официально эта информация еще не подтвердилась.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливня вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированными в ней.