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Интервью

В МВД Таиланда рассказали о состоянии детей, спасенных из пещеры

НовостиОбщество    09.07.2018 - 09:31
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)

Дети находятся в больнице в 70 км от пещеры

Состояние четверых детей, освобожденных из затопленной пещеры в Таиланде, оценивается как хорошее. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Анупонг Паочинда, передает Bangkok Post.

Как сообщается, дети находятся в больнице в 70 км от пещеры.

По словам министра, их здоровью ничего не угрожает.

Отметим, на данный момент в пещере остаются еще восемь детей и тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели прекратили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда.

Отметим, ранее власти Таиланда заявили, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня.

Местные власти сообщали, что из пещеры удалось вывести четырех мальчиков, всех доставили в больницу. При этом некоторые СМИ писали о шести спасенных, но официально эта информация еще не подтвердилась.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливня вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированными в ней.

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Теги публикации: таиланд, больница, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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