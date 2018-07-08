Власти Таиланда сообщили об идеальных условиях для спасения застрявших в пещере детей

В ближайшие 4 дня идеальные условия для спасательной операции

Спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня. Об этом заявил руководитель спасательных работ Наронсак Осоттанакорн, информирует ВВС.

Спасатели должны вытащить 12 тайских мальчиков и их тренера по футболу, которые находятся в ловушке уже более двух недель.

"Сейчас и в ближайшие три-четыре дня условия (для эвакуации, - ред.) идеальны с точки зрения воды, погоды и здоровья мальчиков", - сказал Наронсак.

По его словам могут выпасть муссонные дожди, которые затопят узки проходы.

Средствам массовой информации и всем несущественным сотрудникам было предложено покинуть участок возле входа в пещеру в начале воскресенья.

Мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня.

С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.

Напомним, спасатели обнаружили пропавшую футбольную команду и тренера.