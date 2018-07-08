В Таиланде спасатели вызволили из пещеры уже 6 детей

Еще шестеро и их тренер пока остаются в пещере
В Таиланде из затопленной пещеры Кхао Луанг спасатели эвакуировали на поверхность уже 6 детей. Об этом сообщает Reuters.
Так, еще шестеро и их тренер пока остаются в пещере.
Как отмечается, в спасательной операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.
Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели вызволили из пещеры четырех детей.
Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь,международная команда работает над планом их освобождения.