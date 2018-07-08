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Интервью

В Таиланде спасатели вызволили из пещеры уже 6 детей

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 17:30
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)

Еще шестеро и их тренер пока остаются в пещере

В Таиланде из затопленной пещеры Кхао Луанг спасатели эвакуировали на поверхность уже 6 детей. Об этом сообщает Reuters.

Так, еще шестеро и их тренер пока остаются в пещере.

Как отмечается, в спасательной операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели вызволили из пещеры четырех детей.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь,международная команда работает над планом их освобождения.

 

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Теги публикации: таиланд, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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