В Таиланде спасатели вызволили из пещеры уже 6 детей

Еще шестеро и их тренер пока остаются в пещере

В Таиланде из затопленной пещеры Кхао Луанг спасатели эвакуировали на поверхность уже 6 детей. Об этом сообщает Reuters.

Так, еще шестеро и их тренер пока остаются в пещере.

Как отмечается, в спасательной операции принимают участие 13 иностранных дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели вызволили из пещеры четырех детей.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь,международная команда работает над планом их освобождения.