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Интервью

Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановили на 10 часов

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 20:59
Фото: спасательная операция в Таиланд (twitter.com/Independent)
Фото: спасательная операция в Таиланд (twitter.com/Independent)

Спасатели освободили уже 6 детей

Спасатели прекратили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры на севере Таиланда. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Так, губернатор провинции Чианграй, в которой проводится спасательная операция, Наронгсак Оссатанакорн заявил, что спасателям нужно "около 10 часов", чтобы подготовиться к следующему этапу операции, который начнется уже на следующее утро. Сейчас в Таиланде уже наступил вечер.

Губернатор также отметил, что операция проходит "лучше, чем ожидалось". Оссатанакорн также уточнил, что завтрашний этап спасательной операции продлится от 10 до 20 часов.

Отмечается, что в результате муссонных дождей коридоры пещер оказались затопленными. Откачать всю воду не удалось, поэтому часть пути школьники идут пешком, а часть плывут под водой. Они обеспечены экипировкой для подводного плавания, их сопровождают опытные дайверы.

Местные власти сообщают, что из пещеры удалось вывести четырех мальчиков, всех доставили в больницу. При этом некоторые СМИ писали о шести спасенных, но официально эта информация еще не подтвердилась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели вызволили из пещеры 6 детей.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливня вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированными в ней.

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Теги публикации: таиланд, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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