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Інтерв'ю

У МВС Таїланду розповіли про стан дітей, врятованих з печери

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 09:31
Фото: рятувальна операція в Таїланді (twitter.com/Independent)
Фото: рятувальна операція в Таїланді (twitter.com/Independent)

Діти перебувають у лікарні в 70 км від печери

Стан чотирьох дітей, звільнених із затопленої печери в Таїланді, оцінюється як хороший. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ країни Анупонг Паочінда, повідомляє Bangkok Post.

Як повідомляється, діти перебувають у лікарні в 70 км від печери.

За словами міністра, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Відзначимо, на даний момент в печері залишаються ще вісім дітей і тренер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники припинили операцію по звільненню дитячої футбольної команди з печери на півночі Таїланду.

Зазначимо, раніше влада Таїланду заявила, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Таїланді, де вони застрягли, в найближчі чотири дні.

Місцева влада повідомляла, що з печери вдалося вивести чотирьох хлопчиків, всіх доставили в лікарню. При цьому деякі ЗМІ писали про шість врятованих, але офіційно ця інформація ще не підтвердилася.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак через зливи вхід у неї виявився затоплений, і юні футболісти разом з тренером виявилися заблокованими в ній.

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Теги публікації: таиланд, больница, дети, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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