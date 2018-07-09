У МВС Таїланду розповіли про стан дітей, врятованих з печери

Діти перебувають у лікарні в 70 км від печери

Стан чотирьох дітей, звільнених із затопленої печери в Таїланді, оцінюється як хороший. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ країни Анупонг Паочінда, повідомляє Bangkok Post.

Як повідомляється, діти перебувають у лікарні в 70 км від печери.

За словами міністра, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Відзначимо, на даний момент в печері залишаються ще вісім дітей і тренер.

Follow the latest updates on the Thai cave operation rescue live here https://t.co/KG7zr7tfho pic.twitter.com/nPHaSryvGk The Independent (@Independent) July 9, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники припинили операцію по звільненню дитячої футбольної команди з печери на півночі Таїланду.

Зазначимо, раніше влада Таїланду заявила, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Таїланді, де вони застрягли, в найближчі чотири дні.

Місцева влада повідомляла, що з печери вдалося вивести чотирьох хлопчиків, всіх доставили в лікарню. При цьому деякі ЗМІ писали про шість врятованих, але офіційно ця інформація ще не підтвердилася.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак через зливи вхід у неї виявився затоплений, і юні футболісти разом з тренером виявилися заблокованими в ній.