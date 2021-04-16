В МВД рассказали о своей позиции насчет легализации каннабиса

Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса. Однако лекарственные средства на основе каннабиса должны быть в виде ампул или таблеток и применяться лишь в медицинских, а не рекреационных целях.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, говорится в материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

"Именно Минздрав может определять, какие именно наркотические средства необходимы пациентам. Надо, чтобы Минздрав выявил желание довнести средства, и мы предоставим нашу позицию по этому вопросу. Для этого не нужно принимать специальный закон - достаточно внести изменения в постановления №770", - сказал Геращенко.

Он отметил, что инициатором использования тетрагидроканнабинола для лечения должно быть Министерство здравоохранения.

Напомним, 9 апреля Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.

При этом эксперт Тарас Ратушный считает, что такое решение не является легализацией каннабиса, так как само вещество остается в Украине под запретом.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде готовят законопроект о легализации каннабиса.