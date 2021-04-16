У МВС розповіли про свою позицію щодо легалізації канабісу

Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу. Однак лікарські засоби на основі канабісу повинні бути у вигляді ампул або таблеток і застосовуватися лише в медичних, а не рекреаційних цілях.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".

"Саме Моз може визначати, які саме наркотичні засоби необхідні пацієнтам. Треба, щоб Моз виявив бажання довнести кошти, і ми надамо нашу позицію з цього питання. Для цього не потрібно приймати спеціальний закон - досить внести зміни до постанови №770", - сказав Геращенко.

Він зазначив, що ініціатором використання тетрагідроканабінолу для лікування повинно бути Міністерство охорони здоров'я.

Нагадаємо, 9 квітня Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу.

При цьому експерт Тарас Ратушний вважає, що таке рішення не є легалізацією канабісу, так як сама речовина залишається в Україні під забороною.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді готують законопроект про легалізацію канабісу.