В МВД рассказали об особенностях режима чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации вводиться, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности: во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации на территории Украины или отдельных регионах вводиться по решению Кабинета министров Украины.

Напомним, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". Там подтвердили один случай заражения коронавирусом.

Кроме того, президент Владимир Зеленский не исключал введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Добавим, что в Украине пока не будут вводить чрезвычайную ситуацию в областях. На данный момент ЧС ввели только в Житомирской и Черновицкой областях.