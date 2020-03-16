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Зеленский будет рассматривать введение чрезвычайного положения, - источник

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 18:38
Зеленский будет рассматривать введение чрезвычайного положения, - источник
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский с пятницы рассматривает возможность введения ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам источника, Зеленский продолжает рассматривать возможность введения чрезвычайного положения.

"Но он также рассматривал этот вопрос в пятницу и в субботу. И не ввел пока…Офис президента с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19. Ежедневно проводятся совещания с собранием министров, секретаря СНБО, работников Офиса для решения неотложных вопросов", - отметил собеседник.

Напомним, ранее Зеленский потребовал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях. В этих регионах ранее были выявлены случаи коронавируса.

Кроме того, в рамках мер по сдерживанию коронавируса в стране с 18 марта прекращаются все внутренние пассажирские перевозки. Речь идет об автобусных, железнодорожных и авиаперевозках.

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