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В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 12:19
В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение принято 18 марта

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Как отмечается, решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации.

Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и приняли решение временно ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации. Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения КОГА.

Отметим, ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Житомирской и Черновицкой областях.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский не исключал введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

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