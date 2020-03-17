В Украине пока не планируют расширять ЧС на другие области, - источник

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЧС ввели пока только в двух областях

В Украине пока не будут вводить чрезвычайную ситуацию в областях. На данный момент ЧС ввели только в Житомирской и Черновицкой областях, сообщил РБК-Украина источник в Офисе президента.

Источник добавил, что ЧС в Украине пока не вводят, нет также решения и о ЧС в каких-то областях, кроме Житомирской и Черновицкой.

"Сейчас достаточно решения Кабинета министров. Заседание СНБО по поводу ситуации сегодня не будет", - рассказал источник.

Однако, премьер-министр Денис Шмыгаль в на внеочередном заседании в Раде заявил, что правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса.

До этого украинский президент не исключал введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Вместе с тем, напомним, что Офис президента Владимира Зеленского с пятницы рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в Украине, если это потребуется для нераспространения коронавируса COVID-19.

Добавим, что по состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и одно - в Житомирской области.