Карантин усиливается: как ЧС повлияет на жизнь Киева и области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Введение режима чрезвычайной ситуации имеет значение прежде всего для органов государственной власти

Режим чрезвычайной ситуации в Киевской области введен Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса. Решения о введении ЧС в Киеве правительство ждет от столичных властей. Подробнее о том, что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения – в материале РБК-Украина.

Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения

В отличие от чрезвычайного положения, введение режима чрезвычайной ситуации не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Режим чрезвычайного положения может вводиться только указом президента Украины, который утверждается Верховной радой, а чрезвычайной ситуации - на местном уровне.

Введение режима чрезвычайной ситуации имеет значение прежде всего не для населения, а для органов государственной власти. Они должны организовать регулярное оповещение граждан о происходящем, локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости - организовывать эвакуацию жителей и т.д.

Таким образом, в Киеве и Киевской области для граждан продолжают действовать ограничения, которые были установлены Кабмином ранее.

Правила карантина в Украине:

железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки между городами запрещены;

метрополитен на время карантина закрыт;

внутригородские маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны могут перевозить только по 10 человек;

все рестораны и заведения общественного питания работают только в режиме доставки;

все развлекательные центры, ТРЦ, СПА, спортзалы, кинотеатры, театры, музеи и бары закрыты;

за несоблюдение правил грозит штраф или уголовная ответственность.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, какие штрафы и наказания предусмотрены за нарушение правил карантина. Они прописаны в принятом Верховной радой законе для противодействия коронавирусу.