ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин усиливается: как ЧС повлияет на жизнь Киева и области

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 13:59
Карантин усиливается: как ЧС повлияет на жизнь Киева и области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Введение режима чрезвычайной ситуации имеет значение прежде всего для органов государственной власти

Режим чрезвычайной ситуации в Киевской области введен Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса. Решения о введении ЧС в Киеве правительство ждет от столичных властей. Подробнее о том, что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения – в материале РБК-Украина.

Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения

В отличие от чрезвычайного положения, введение режима чрезвычайной ситуации не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Режим чрезвычайного положения может вводиться только указом президента Украины, который утверждается Верховной радой, а чрезвычайной ситуации - на местном уровне.

Введение режима чрезвычайной ситуации имеет значение прежде всего не для населения, а для органов государственной власти. Они должны организовать регулярное оповещение граждан о происходящем, локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости - организовывать эвакуацию жителей и т.д.

Таким образом, в Киеве и Киевской области для граждан продолжают действовать ограничения, которые были установлены Кабмином ранее.

Правила карантина в Украине:

  • железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки между городами запрещены;
  • метрополитен на время карантина закрыт;
  • внутригородские маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны могут перевозить только по 10 человек;
  • все рестораны и заведения общественного питания работают только в режиме доставки;
  • все развлекательные центры, ТРЦ, СПА, спортзалы, кинотеатры, театры, музеи и бары закрыты;
  • за несоблюдение правил грозит штраф или уголовная ответственность.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, какие штрафы и наказания предусмотрены за нарушение правил карантина. Они прописаны в принятом Верховной радой законе для противодействия коронавирусу.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 марта Кабмин ввел ЧС в Киевской области
Новости Украины Киевкарантинчрезвычайные ситуацииКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь