У МВС розповіли про особливості режиму надзвичайної ситуації

Режим надзвичайної ситуації вводитися, коли в країні чи окремому регіоні порушені нормальні умови життєдіяльності під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Наголошується, що режим надзвичайної ситуації на території України або в окремих регіонах вводитися за рішенням Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Ситуацію в Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня". Там підтвердили один випадок зараження коронавірусом.

Крім того, президент Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Додамо, що в Україні поки не будуть вводити надзвичайну ситуацію в областях. На цей час НС ввели лише у Житомирській та Чернівецькій областях.