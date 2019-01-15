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МВД предложит всем кандидатам в президенты личную полицейскую охрану

Новости » Выборы 2019    15.01.2019 - 11:28
МВД предложит всем кандидатам в президенты личную полицейскую охрану
Фото: Артем Шевченко (УНИАН)

В МВД отметили, что приоритетом для правоохранителей является безопасность во время выборов

Министерство внутренних дел (МВД) Украины предложит всем кандидатам в президенты на выборах-2019 личную полицейскую охрану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МВД Артема Шевченко в Facebook.

В МВД отметили, что приоритетом для правоохранителей является безопасность во время выборов и призывали к честным выборам.

"В начале активного политического избирательного сезона МВД призывает: соревнуйтесь на выборах-2019 честно! Никому никаких преференций не будет. Охрана публичного порядка и безопасность во время выборов - приоритет. Всем кандидатам будет предложена личная полицейская охрана", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на данный момент Центризбирком зарегистрировал уже пять кандидатов в президенты, которые будут участвовать в выборах-2019. Первым зарегистрированным кандидатом был Игорь Шевченко. Также ЦИК зарегистрировал кандидатами нардепа Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.

Как писало РБК-Украина, ЦИК сегодня, 15 января, может рассмотреть регистрацию еще 3 кандидатов на выборы-2019.

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