ЦИК во вторник может рассмотреть регистрацию еще 3 кандидатов на выборы-2019

Фото: ЦИК (РБК-Украина, Виталий Носач)

Центризбирком уже отказал в регистрации трем кандидатам на пост президента

Завтра Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может рассмотреть вопрос регистрации еще трех кандидатов для участия в выборах президента-2019. Об этом заявил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, заседание запланировано на 16:00 вторника.

"Документы от трех человек находятся на рассмотрении с тем, чтобы вскоре завтра или послезавтра принять соответствующее решение в режиме заседания, зарегистрировать или отказать. Заседание планируется во вторник в 16:00", - сообщил Хивренко.

Он напомнил, что ЦИК уже отказал в регистрации трем кандидатам на пост президента.

"По состоянию на 14 января трем лицам отказано в регистрации. Причинами являются или отсутствие банковского документа о внесении залога в 2,5 млн гривен или другие причины, как неточности в представленных документах, отсутствие определенных документов и прочее", - добавил пресс-секретарь комиссии.

Как сообщало РБК-Украина ранее, по состоянию на 14 января документы для регистрации кандидатами в общем подали 11 человек, из которых 5 зарегистрированы кандидатами на президентских выборах.

Напомним, ЦИК отказала правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом на пост президента. Ратуш повторно подал документы для регистрации 10 января. В частности, ЦИК установила отсутствие документа о внесении правозащитником денежного залога в размере 2,5 млн гривен.

Добавим, сейчас комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины: Игоря Шевченко, который был первым зарегистрированным кандидатом, нардепа Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.