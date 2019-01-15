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МВС запропонує всім кандидатам у президенти особисту поліцейську охорону

Новини » Вибори 2019    15.01.2019 - 11:28
МВС запропонує всім кандидатам у президенти особисту поліцейську охорону
Фото: Артем Шевченко (УНІАН)

У МВС зазначили, що пріоритетом для правоохоронців є безпека під час виборів

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України запропонує всім кандидатам у президенти на виборах-2019 особисту поліцейську охорону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера МВС Артема Шевченка у Facebook.

У МВС зазначили, що пріоритетом для правоохоронців є безпека під час виборів та закликали до чесних виборів.

"На початку активного політичного виборчого сезону МВС закликає: змагайтесь на виборах-2019 чесно! Нікому ніяких преференцій не буде. Охорона публічного порядку і безпека під час виборів - пріоритет. Всім кандидатам буде запропоновано особисту поліцейську охорону", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наразі Центрвиборчком зареєстрував вже п'ять кандидатів у президенти, які братимуть участь у виборах-2019. Першим зареєстрованим кандидатом був Ігор Шевченко. Також ЦВК зареєструвала кандидатами нардепа Сергія Капліна, екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика та мера Львова Андрія Садового.

Як писало РБК-Україна, ЦВК сьогодні, 15 січня, може розглянути реєстрацію ще 3 кандидатів на вибори-2019.

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