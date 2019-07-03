ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МВД получило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 16:15
МВД получило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего нарушений избирательного законодательства зафиксировали в Запорожской области

В Министерство внутренних дел Украины поступило 1 тысячи 663 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, связанных с подготовкой к проведению выборов в Верховную раду. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ивана Стойко в ходе брифинга.

По информации Стойко, больше всего нарушений (191) зафиксировали в Запорожской области. Меньше всего нарушений было во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Если говорить с самого начала избирательной кампании, то сейчас у нас таких сообщений 1 663. Больше всего в Запорожской области - 191, Киеве - 130, Харьковской и Одесской областях. Меньше всего - Волынь, Львов, Тернопольская, Черниговская и Хмельницкая области", - сказал Стойко.

Он также отметил, что за последние сутки поступило 139 сообщений относительно нарушений избирательного законодательства.

Как писало РБК-Україна  2 июля, с начала избирательного процесса открыто 60 уголовных дел.  В частности, 48 уголовных дел непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства. Еще 12 уголовных дел - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процеccа.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах. 


 

 

 

 

Социологи составили портреты избирателей пяти проходных партий Кандидата в Кировоградской области подозревают в агрорейдерстве
Новости Украины Порошенко Зеленский партияВерховная Радавыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь