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Полиция расследует 60 дел за нарушения перед выборами

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 12:46
Полиция расследует 60 дел за нарушения перед выборами
Фото: полиция (РБК-Украина)

На протяжении предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях

С начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба полиции.

В частности, 48 уголовных производств непосредственно связанные с нарушением избирательного законодательства. Еще 12 уголовных производств - это преступления обще-криминальной направленности, которые косвенно связаны с нарушением избирательного процесса. Как сообщается, для обеспечения публичной безопасности и порядка в день выборов запланировано привлечь более 72 тысяч полицейских.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что на протяжении предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательной сфере.

"Преимущественно указанная информация связана с незаконной агитацией - 1093 факты, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствованием осуществления избирательного права - 48 фактов", - сказал Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.

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