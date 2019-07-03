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МВС отримало понад 1,6 тис. повідомлень щодо порушень виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 16:15
МВС отримало понад 1,6 тис. повідомлень щодо порушень виборчого законодавства
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше порушень виборчого законодавства зафіксували в Запорізькій області

У Міністерство внутрішніх справ України  надійшло понад 1 тисячі 663 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства, пов'язаних з підготовкою проведення виборів до Верховної Ради. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Івана Стойка в ході брифінгу.

За інформацією Стойка, найбільше порушень (191) зафіксували у Запорізькій області. Найменше порушень було у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

"Якщо говорити ще з початку виборчої кампанії, то зараз у нас таких повідомлень вже 1 663. Найбільше в Запорізькій області - 191, Київ - 130, Харківська та Одеська. Найменше - Волинь, Львів, Тернопільська, Чернігівська та Хмельницька області", - сказав Стойко.

Также, він відзначив, що лише за останню добу надійшло 139 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства.

Як писало РБК-Україна 2 липня,  з початку виборчого процесу розпочато 60 кримінальних проваджень. Зокрема, 48 кримінальних проваджень безпосередньо пов’язані з порушенням виборчого законодавства. Ще 12 кримінальних проваджень - це злочини загально-кримінальної спрямованості, які опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком затвердив форму і текст виборчого бюлетеня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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