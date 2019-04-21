МВД получило 940 сообщений о нарушениях на выборах

По состоянию на 17:00 правоохранители зарегистрировали уже 940 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

По состоянию на 17:00 в полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами.

В связи с этим следственными подразделениями Национальной полиции открыто 12 уголовных дел. Кроме того, составлено 13 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере.

Фото (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, в Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в ящик для голосования. Так, в 114 избирательном округе на участке № 440543, который находится в селе Теплое, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал пачку бюллетеней, находившихся в ящике для голосования.

Добавим, по состоянию на 16:00, поступило 816 заявлений и сообщений о нарушения избирательного процесса в ходе второго тура выборов в Украине 21 апреля.

Вместе с тем, в ЦИК констатировали отсутствие системных нарушений на выборах президента Украины.