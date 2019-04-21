Правоохранители зафиксировали уже 816 нарушений на выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство нарушений зафиксированы в Днепропетровской области

По состоянию на 16:00, поступило 816 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса в ходе второго тура выборов в Украине 21 апреля. Об этом на брифинге в МВД рассказал советник министра Зорян Шкиряк.

Он сообщил, что по сообщениям о нарушениях лидируют Днепропетровская, Киевская и Донецкая области.

"За десятью сообщениями внесены сведения в ЕРДР. Большинство связаны с подкупом избирателей и незаконной агитацией. Относительно уголовных производств начато 8", - заявил он.

По его словам, ситуация остается спокойной и находится под контролем правоохранительных органов.

"Одному из кандидатов предоставлен протокол о нарушении и он будет привлечен к административной ответственности", - добавил он.

РБК-Украина писало, что Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала преждевременное заполнения протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области.

Ранее в ЦИК заявили, что на избирательных участках во время второго тура выборов не зафиксировано существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов.