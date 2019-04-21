Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы проходят в штатном режиме

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует отсутствие системных нарушений на выборах президента Украины. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, выборы проходят в штатном режиме.

"На данный момент не фиксируется системных нарушений, которые бы могли повлиять на волеизъявление граждан. Уровень безопасности на должном уровне", - заявила Бернацкая.

Напомним, по состоянию на 16:00, поступило 816 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса в ходе второго тура выборов в Украине 21 апреля.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе заявили, что обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая, отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

РБК-Украина писало, что российские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом опрашивают людей об участии в голосовании на выборах президента Украины.