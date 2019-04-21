МВС отримало 940 повідомлень про порушення на виборах

Станом на 17:00 правоохоронці зареєстрували вже 940 повідомлень про порушення виборчого законодавства на виборах 2019. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Facebook.

Станом на 17:00 в поліцію надійшло майже 940 повідомлень, пов'язаних з виборами.

У зв'язку з цим слідчими підрозділами Національної поліції відкрито 12 кримінальних справ. Крім того, складено 13 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері.

Фото (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, у Станично-Луганському районі Луганської області, в день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, які були одночасно кинуті однією людиною в скриньку для голосування. Так, у 114 виборчому окрузі на дільниці № 440543, який знаходиться в селі Тепле, спостерігач ОПОРИ зафіксував пачку бюлетенів, що були у скриньці для голосування.

Додамо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв і повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

Разом з тим, у ЦВК констатували відсутність системних порушень на виборах президента України.