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В Луганской обл. зафиксирован вброс бюллетеней, - ОПОРА

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 17:41
В Луганской обл. зафиксирован вброс бюллетеней, - ОПОРА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас на месте происшествия работает полиция

В Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в ящик для голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПОРЫ.

Так, в 114 избирательном округе на участке № 440543, который находится в селе Теплое, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал пачку бюллетеней, находившихся в ящике для голосования.

"Во время выяснения ситуации от членов комиссии в адрес наблюдателя были высказаны пожелания "закрыть глаза на указанную ситуацию и не вызвать полицию". После того, как представитель ОПОРЫ отказался от предложенного варианта и позвонил в полиции, один из членов комиссии признался, что это он совершил вброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая получает объяснение от члена комиссии, который осуществил вброс бюллетеней, выясняет мотивы и обстоятельства события и дает правовую оценку ситуации.

Напомним, по состоянию на 16:00, поступило 816 заявлений и сообщений о нарушения избирательного процесса в ходе второго тура выборов в Украине 21 апреля.

Вместе с тем, в ЦИК констатировали отсутствие системных нарушений на выборах президента Украины.

Кроме того, в Государственной пограничной службе заявили, что обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая, отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

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