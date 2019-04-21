Нарушения во втором туре выборов в Украине: все подробности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Второй тур выборов 2019 назначен на 21 апреля

Во второй тур выборов в Украине, который назначен на 21 апреля, вышли два кандидата - Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Подробнее о том, как проходит голосование за кандидатов и о ситуации на избирательных участках - в материале РБК-Украина.

Сегодня в Украине назначен второй тур выборов

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины состоится сегодня, 21 апреля, на всей территории Украины (кроме оккупированных районов), а также на избирательных участках за рубежом. В Украине избиратели смогут проголосовать с 08:00 утра до 20:00 вечера. После закрытия избирательных участков ожидается объявление первых результатов экзит-полов (в 20:00 - данные по состоянию на 18:00 и в 22:00 - по состоянию на 20:00). Далее Центризбирком начнет подсчет голосов и, как ожидается, до 1 мая ЦИК должен объявить официальные результаты выборов.

Первый тур выборов

Первый тур выборов в Украине прошел 31 марта 2019 года, участие в голосовании приняли более 18 млн человек. По результатам подсчетов во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Лидером, согласно результатам голосования, стал Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 5,7 млн человек (30,24%). Действующий президент Петр Порошенко занял второе место с поддержкой более 3 млн избирателей (15,95%).

В день голосования в Министерстве внутренних дел сообщили, что за день по фактам нарушений в ходе выборов было открыто 25 уголовных дел. Всего же было зафиксировано более 1,7 тыс. сообщений о нарушениях.

За нарушение избирательного законодательства предусмотрен штраф или лишение свободы

Участие в голосовании на выборах президента имеют право принять все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. При этом, голосование проводится по месту регистрации граждан. Чтобы изменить место голосование и голосовать не по прописке до 15 апреля необходимо было обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра избирателей.

Заполняя бюллетень запрещается его фото- или видеофиксация, а также присутствие посторонних лиц в кабинке для голосования. Избирателям также запрещается передавать свой бюллетень другим лицам, а получать бюллетени можно только у членов избирательной комиссии.

Голосование в Украине является тайным, а действия, которые нарушают тайну голосования, предусматривают штраф, исправительные работы или ограничение свободы сроком до двух лет. Кроме того, запрещенным является подкуп избирателей, он предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет, а за подделку бюллетеней грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента Украины граждане должны прийти на избирательный участок, адрес которого указан на приглашении, с 08:00 утра до 20:00 вечера. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. На избирательном участке необходимо взять бюллетень, пройти в кабинку для голосования и поставить отметку возле одного из кандидатов. После этого, заполненный бюллетень необходимо опустить в урну для голосования.

Отметим, в случае, если при заполнении бюллетень был испорчен, необходимо обратиться к члену избирательной комиссии и получить новый. Испорченный бюллетень можно заменить лишь один раз.