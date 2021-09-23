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В МВД не исключают, что напавших на Шефира не найдут

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 22:13
В МВД не исключают, что напавших на Шефира не найдут Фото: Антон Геращенко, советник главы МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Право на власть".

"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное (чтобы найти нападавших - ред.)", - сказал Геращенко.

Напомним, вчера автомобиль, в котором ехал Шефир, обстреляли. Ранения получил водитель автомобиля, а сам помощник президента не пострадал.

Президент Владимир Зеленский считает, что покушение на Шефира - это реакция на изменения в стране.

Отметим, что сегодня Шефира взяли под охрану СБУ.

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Сергей Шефир Антон Геращенко Министерство внутренних дел Украины
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