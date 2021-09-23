Покушение на Шефира: полиция прочесывает 430 гектаров леса, к поиску улик привлекли водолазов

В Киевской области правоохранители продолжают искать доказательства, которые могли оставить неизвестные, которые вчера напали на помощника президента Сергея Шефира . К поиску улик привлекли даже водолазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Сейчас полицейские, бойцы Национальной гвардии и сотрудники ГСЧС прочесывают более 430 гектаров леса, а также отрабатывают ближайшие к месту нападения населенные пункты. Чтобы осмотреть ближайшие водоемы, привлекли водолазов.

"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления", - рассказали в полиции.

Гильзы, которые нашли на месте совершения покушения, уже отправили на соответствующие экспертизы. Сейчас специалисты детально обследуют автомобиль, в котором находился Шефир.