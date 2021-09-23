ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шефира взяли под охрану СБУ

Новина українською →
Киев, Четверг 23 сентября 2021 16:05
Шефира взяли под охрану СБУ Фото: Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Вчера на него было совершено покушение.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, сегодня стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли машину Шефира по дороге в Киев, в результате его водитель получил три ранения, сам первый помощник президента не пострадал.

Следствие выдвигает несколько версий, в том числе попытку давления на высшее руководство Украины.

Также сообщалось, что США помогут в расследовании покушения на Шефира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Сергей Шефир
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги