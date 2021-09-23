В МВС не виключають, що нападників на Шефіра не знайдуть

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв замах на помічника президента Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти.

"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників - ред.)", - сказав Геращенко.