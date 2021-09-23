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В МВС не виключають, що нападників на Шефіра не знайдуть

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 22:13
В МВС не виключають, що нападників на Шефіра не знайдуть Фото: Антон Геращенко, радник глави МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв замах на помічника президента Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Право на владу".

"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників - ред.)", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, вчора автомобіль, в якому їхав Шефір, обстріляли. Поранення отримав водій автомобіля, а сам помічник президента не постраждав.

Президент Володимир Зеленський вважає, що замах на Шефіра - це реакція на зміни в країні.

Зазначимо, що сьогодні Шефіра взяли під охорону СБУ.

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Сергій Шефір Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ України
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