Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Президент Владимир Зеленский связывает покушение на своего помощника Сергея Шефира с изменениями в государстве. По его мнению, это одна из версий совершения этого нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента каналу "Дом".
"С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление - оно было выбрано правильно", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что к этому нападению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.
"Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего",- добавил президент.
Зеленский – о нападении на Шефира. Эксклюзивный комметарий #ДОМ`у
Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий телеканалу "Дом" относительно нападения на своего первого помощника Сергея Шефира Офіс Президента України Oleksiy MatsukaPosted by Телеканал Дом on Wednesday, September 22, 2021
Напомним, сегодня неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Сам помощник президента в результате нападения не пострадал.
В Министерстве внутренних дел считают, что целью нападения было убийство Шефира. По мнению главы МВД, помощника президента хотели убить, а не запугать.
Сейчас полиция рассматривает несколько версий покушения на Шефира среди них - причастность иностранных спецслужб.