В МВД инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности

Заместитель министра внутренних дел будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности после трагического пожара в колледже Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВ.

Он отметил, что к масштабным пожарам приводит халатное отношение руководителей учебных заведений.

"То отношение руководителей отдельных вузов, школ, детских садов, и всех бюджетных учреждений, оно и приводит к тому, что мы имеем эту одесскую трагедию. Бюджетные учреждения заявляют, что нет средств на огнетушители и обновление пожарных рукавов. МВД будет инициировать усиление уголовной ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности", - сказал Геращенко.

Он добавил, что спасатели приступили к разбору завалов, устанавливается место нахождения 13 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар в здании одесского колледжа мог произойти из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете.

5 декабря был опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже.

Сегодня вокруг места пожара в колледже Одессы перекрыли движение транспорта. На месте происшествия проводят следственные действия и ликвидацию последствий пожаров.