ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 14:04
В Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже
Фото: пожар в Одессе (facebook.com/maksymkutsyi)

Существует риск обрушения стен

В четверг, 5 декабря, в Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook.

По его словам, сейчас спасатели приступили к ликвидации завалов, вызванных пожаром в одесском колледже. К тушению также привлечены эксперты Государственной академии строительства и архитектуры, которые должны оценить состояние здания.

"Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям", - пояснил Куцый.

Кроме того, на месте происшествия работают медики и бригада быстрого реагирования Красного Креста.

В Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже

Напомним, ранее сообщалось, что пожар в здании одесского колледжа мог произойти из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Тогда глава ОГА отмечал, что каркас здания находится в удовлетворительном состоянии, но все простенки - в аварийном.

Кроме того, в Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате пожара в колледже. По данным чиновников, по меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом. В общем и больницах находятся 29 человек.

Опубликован список пропавших в пожаре в Одессе Названа вероятная причина пожара в одесском колледже
Новости Украины Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь