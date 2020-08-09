МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами

МВД Беларуси проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами. В стране проходят массовые протесты после того, как стало известно, что по предварительным результатам выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает NEXTA Live.

Ранее силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты. На протест в Минске вышли около 2 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.

В то же время сообщалось, что ОМОН опустил щиты в двух городах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением на фоне протестов, призвав белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.