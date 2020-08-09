МВС Білорусі проводить екстрене засідання у зв'язку з протестами

МВС Білорусі проводить екстрене засідання оперативного штабу в зв'язку з протестами. У країні проходять масові протести після того, як стало відомо, що за попередніми результатами вибори виграв діючий президент Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Раніше силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В ту сторону попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати. На протест в Мінську вийшли близько 2 тисяч осіб.

РБК-Україна писало, що в Мінську автозак в'їхав у натовп протестуючих, збивши людину.

У той же час повідомлялося, що ОМОН опустив щити в двох містах.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою на тлі протестів, закликавши білоруську владу дотримуватися основних демократичних стандартів.