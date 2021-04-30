UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В МВД Беларуси пригрозили оппозиции: "найдем и зачистим"

Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков пригрозил оппозиции, которая якобы планировала совершить госпереворот в стране. Они якобы будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает tut.by.

По его словам, черта перейдена. Он заявил, что, "когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции".

"Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самым гуманным государством" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать, и как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране.

Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьоппозиция