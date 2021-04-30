В МВД Беларуси пригрозили оппозиции: "найдем и зачистим"

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и командующий внутренними войсками Николай Карпенков пригрозил оппозиции, которая якобы планировала совершить госпереворот в стране . Они якобы будут нейтрализованы по законам борьбы с терроризмом.

По его словам, черта перейдена. Он заявил, что, "когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции".

"Борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба "самым гуманным государством" по отношению к Усаме бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать, и как только поступит приказ, где бы они ни находились, без срока давности мы их найдем и мы их зачистим", - заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране.