RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МВС Білорусі пригрозили опозиції: "знайдемо і зачистимо"

Автор: Анастасія Рокитна

Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі і командувач внутрішніми військами Микола Карпенков пригрозив опозиції, яка нібито планувала здійснити держпереворот в країні. Вони нібито будуть нейтралізовані за законами боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє tut.by.

За його словами, межа перейдена. Він заявив, що, "коли оголошена терористична війна, в дію вступають контртерористичні операції".

"Боротьба з ними буде здійснюватися так, як здійснювалася боротьба "самою гуманною державою" по відношенню до Усами бен Ладена і його послідовників. І ми готові діяти, і як тільки надійде наказ, де б вони не знаходилися, без терміну давності ми їх знайдемо і ми їх зачистимо", - заявив він в інтерв'ю телеканалу СТВ.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні.

Нагадаємо, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьоппозиция