ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Музика крізь постріли. Військовий зіграв на піаніно у Бахмуті (відео)

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 12:59
Музика крізь постріли. Військовий зіграв на піаніно у Бахмуті (відео) Ілюстративне фото: військовий зіграв на піаніно у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Український військовослужбовець зіграв мелодію на піаніно у місті-фортеці Бахмут під звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

На відео видно, як український захисник у повному екіпіруванні грає на піаніно у зруйнованому через ворожі обстріли будівлі у Бахмуті.

"Бахмут. Музика крізь постріли заживляє душевні рани хоч на мить", - написали у ДПСУ.

Зазначається, що відео з архіву Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Нагадаємо, вчора у Міноборони повідомляли, що українські військові звільнили від загарбників близько 20 кв. км у Бахмутському районі, але окупанти просуваються у місті.

Тим часом у британській розвідці зазначили, що наші бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Государственная пограничная служба Війна Росії проти України
NEWS
У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги
У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу