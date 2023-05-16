ЗСУ звільнили 20 квадратних км під Бахмутом, але росіяни просуваються у самому місті, - Маляр

Українські військові звільнили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Вона підкреслила, що інформацію про хід бойових дій потрібно розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції та не виривати з контексту.

"Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників", - написала заступниця міністра.

Маляр підкреслила, що тривають важкі бої з різним результатом.

Вона зазначила, що українські захисники роблять максимум і навіть більше.

"Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною", - додала вона.

Маляр нагадала, що окупанти мають перевагу у кількості людей та озброєнні. Водночас, завдяки діям українських військових, ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що українські військові досягли тактичного успіху у районі Бахмута.

В ISW також зазначали, що росіяни продовжують втрачати позиції в районі Бахмута.

Окрім того, вчора спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські захисники за дві доби просунулися у деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 км.

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