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Музыка сквозь выстрелы. Военный сыграл на пианино в Бахмуте (видео)

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Среда 17 мая 2023 12:59
Музыка сквозь выстрелы. Военный сыграл на пианино в Бахмуте (видео) Иллюстративное фото: военный сыграл на пианино в Бахмуте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинский военнослужащий сыграл мелодию на пианино в городе-крепости Бахмут под звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

На видео видно, как украинский защитник в полной экипировке играет на пианино в разрушенном из-за вражеских обстрелов здания в Бахмуте.

"Бахмут. Музыка сквозь выстрелы заживляет душевные раны хоть на мгновение", - написали в ГПСУ.

Отмечается, что видео из архива Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Напомним, вчера в Минобороны сообщали, что украинские военные освободили от захватчиков около 20 кв. км в Бахмутском районе, но оккупанты продвигаются в городе.

Тем временем в британской разведке отметили, что наши бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута.

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