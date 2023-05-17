Музыка сквозь выстрелы. Военный сыграл на пианино в Бахмуте (видео)

Украинский военнослужащий сыграл мелодию на пианино в городе-крепости Бахмут под звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

На видео видно, как украинский защитник в полной экипировке играет на пианино в разрушенном из-за вражеских обстрелов здания в Бахмуте.

"Бахмут. Музыка сквозь выстрелы заживляет душевные раны хоть на мгновение", - написали в ГПСУ.

Отмечается, что видео из архива Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Напомним, вчера в Минобороны сообщали, что украинские военные освободили от захватчиков около 20 кв. км в Бахмутском районе, но оккупанты продвигаются в городе.

Тем временем в британской разведке отметили, что наши бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.