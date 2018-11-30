Муженко рассказал подробности переговоров катера "Бердянск" с диспетчером РФ

Предупреждение о проход Керченским проливом было сообщено за 4 часа до начала перехода
Есть подтверждение еще двух радиограмм, в которых четко звучит то, что украинский малый бронированный катер "Бердянск" осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ РФ относительно безопасного прохода Керченским проливом. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко, передает корреспондент РБК-Украина.
Он сообщил оперативные данные во время прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
"Что касается лоцмана, то готовы принять на борт и следовать согласно плану. Предупреждение о проходе Керченским проливом сообщено за 4 часа до начала перехода, что соответствует соответствующей процедуре", - процитировал начальник Генштаба.
По словам Виктора Муженко, сообщение было принято диспетчером и это было в 3:58 25 ноября.
Президент подчеркнул, что таким образом четкий запрос и сообщение о группе из двух бронированных катеров и одного буксира относительно намерения прохождения Керченским проливом было не только уведомлено своевременно, но еще и было подтверждено готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг.
"Абсолютно идентично с тем, как это происходило в сентября месяце во время предыдущего прохода", - подчеркнул глава государства.
Виктор Муженко отметил, что расшифровка радиосообщений продолжается.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захват кораблей в Керченском проливе.
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