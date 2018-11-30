Порошенко: повідомлення про рух кораблів через Керченську протоку було передано своєчасно

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Також було підтверджено готовність взяти на борт лоцмана для проведення відповідних навігаційних послуг

Повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради щодо посилення обороноздатності країни, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, повідомлення було чітке і передано своєчасно.

"Передавши повідомлення про рух через протоку, українська сторона також чітко підтвердила готовність взяти на борт лоцмана для проведення відповідних навігаційних послуг. Абсолютно ідентично з тим, як це було у вересні під час попереднього проходу", - заявив Порошенко.

Зазначимо, Петро Порошенко після введення воєнного стану проводить нараду щодо посилення обороноздатності, у якій беруть участь міністр оборони Степан Полторак, начальник Генштабу Віктор Муженко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та керівники інших відомств.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків в Керченській протоці. Додамо, протягом 27-28 листопада "суд" у Криму арештував усіх 24 затриманих військових моряків України. Вони заарештовані до 25 січня 2019 року.

також РБК-Україна писало, що через блокування та перегородження Російською Федерацією проходу Керченською протокою, там зібрався 421 корабль.