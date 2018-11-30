ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян

Новини » Політика    30.11.2018 - 09:58
Порошенко запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян
Фото: нарада у президента (president.gov.ua)

Порошенко протягом доби затвердить відповідні пропозиції

Президент України Петро Порошенко у зв'язку з воєнним станом пропонує посилити вимоги до реєстрації росіян. Про це він заявив на нараді з оборони з керівниками силових відомств, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у 10 областях, де оголошено воєнний стан, слід посилити вимоги до реєстрації росіян.

"Я б посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введено воєнний стан, відносно громадян Російської Федерації. Пропозиції прошу внести мене протягом 24 годин на затвердження", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з російським громадянством у віці 16-60 років. Ці заходи також пов'язані з воєнним станом. На думку президента, це має перешкодити Росії формувати загони приватних армій на українській території.

На нараді з оборони Порошенко також заявив, що повідомлення про рух українських військових кораблів через Керченську протоку було своєчасно передано російській стороні. За його словами, ситуація ідентична тій, яка була у вересні.

ЄСПЛ зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків
Новини України Порошенко ПетроРосійська Федераціявоенное положениерегистрация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся