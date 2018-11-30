Порошенко запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян

Фото: нарада у президента (president.gov.ua)

Порошенко протягом доби затвердить відповідні пропозиції

Президент України Петро Порошенко у зв'язку з воєнним станом пропонує посилити вимоги до реєстрації росіян. Про це він заявив на нараді з оборони з керівниками силових відомств, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у 10 областях, де оголошено воєнний стан, слід посилити вимоги до реєстрації росіян.

"Я б посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введено воєнний стан, відносно громадян Російської Федерації. Пропозиції прошу внести мене протягом 24 годин на затвердження", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з російським громадянством у віці 16-60 років. Ці заходи також пов'язані з воєнним станом. На думку президента, це має перешкодити Росії формувати загони приватних армій на українській території.

На нараді з оборони Порошенко також заявив, що повідомлення про рух українських військових кораблів через Керченську протоку було своєчасно передано російській стороні. За його словами, ситуація ідентична тій, яка була у вересні.