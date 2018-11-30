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Муженко розповів подробиці переговорів катера "Бердянськ" з диспетчером РФ

Новини » Політика    30.11.2018 - 10:45
Муженко розповів подробиці переговорів катера "Бердянськ" з диспетчером РФ
Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)

Попередження про прохід Керченською протокою було повідомлено за 4 години до початку переходу

Є підтвердження ще двох радіограм, в яких чітко звучить те, що український малий броньований катер "Бердянськ" здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони ФСБ РФ щодо безпечного проходу Керченською протокою. Про це заявив глава Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив про оперативні дані під час проходу українських кораблів через Керченську протоку.

"Щодо лоцмана, то готові прийняти на борт та слідувати згідно плану. Попередження про прохід Керченською протокою повідомлено за 4 години до початку переходу, що відповідає відповідній процедурі", - зацитував начальник Генштабу.

За словами Віктора Муженка, повідомлення було прийнято диспетчером і це було о 3:58 25 листопада.

Президент наголосив, що таким чином чіткий запит і повідомлення про групу з двох броньованих катерів і одного буксиру щодо наміру проходження Керченською протокою було не тільки повідомлено своєчасно, але ще і було підтверджено готовність взяти на борт лоцмана для проведення відповідних навігаційних послуг.

"Абсолютно ідентично з тим, як це відбувалося у вересня місяці під час попереднього проходу", - наголосив глава держава.

Віктор Муженко зазначив, що розшифровка радіоповідомлень продовжується.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило в Міжнародний арбітраж у Гаазі документи щодо захоплення кораблів у Керченській протоці. 

Президент Петро Порошенко запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян в регіонах, в яких оголошено військовий стан.

Крім того, сьогодні стало відомо про заборону на в'їзд для чоловіків з російським громадянством. Обмеження стосуються чоловіків у віці від 16 до 60 років.

 

 

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