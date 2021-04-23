У мужчины, который разнес топором супермаркет в Мариуполе, изъяли также саблю и винтовку

После того, как мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе, в его доме провели обыски. Там обнаружили оружие и наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя.

Так, правоохранители начали досудебное расследование. В его рамках провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления - топор. "Кроме совершения хулиганских действий, фигуранта привлекают к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.