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У мужчины, который разнес топором супермаркет в Мариуполе, изъяли также саблю и винтовку

Автор: РБК-Украина

После того, как мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе, в его доме провели обыски. Там обнаружили оружие и наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя.

Так, правоохранители начали досудебное расследование. В его рамках провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления - топор.

"Кроме совершения хулиганских действий, фигуранта привлекают к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области мужчина с топором разнес супермаркет. Это произошло после того, как его жене сделали замечание из-за отсутствия защитной маски.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в ТРЦ. Как оказалось, мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.

До этого, в одном из киевских " Сильпо" мужчина избил другого посетителя магазина за то, что тот сделал замечание его жене насчет защитной маски.

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