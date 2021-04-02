В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски
В Киеве в торгово-развлекательном центре на проспекте Победы произошла стрельба. Мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.
Мужчина зашел в магазин без защитной маски, после чего охранник сделал ему замечание. Не желая придерживаться карантинных мероприятий, мужчина достал пистолет и произвел 2 выстрела в охранника.
В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.
Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался 32-летний житель Киева. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле Национального авиационного университета (НАУ) неизвестные из оружия начали стрелять по припаркованным автомобилям.
РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.