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У чоловіка, який розніс сокирою супермаркет в Маріуполі, вилучили також шаблю та гвинтівку

Автор: РБК-Україна

Після того, як чоловік з сокирою розніс супермаркет в Маріуполі, в його будинку провели обшуки. Там виявили зброю та наркотики.

Про це повідомили у прес-службі поліції Маріуполя.

Так, правоохоронці почали досудове розслідування. В його межах провели обшук за місцем мешкання підозрюваного. Там виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також знаряддя вчиненого ним злочину - сокиру.

"Окрім вчинення хуліганських дій, фігуранта притягують до відповідальності ще за двома статтями Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою розніс супермаркет. Це сталося після того, як його дружині зробили зауваження через відсутність захисної маски.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталася стрілянина в ТРЦ. Як виявилося, чоловік двічі вистрілив в охоронця магазину після зауваження про відсутність захисної маски.

До цього, в одному з київських " Сільпо" чоловік побив іншого відвідувача магазину за те, що той зробив зауваження його дружині щодо захисної маски.

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